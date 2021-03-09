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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شحاته أبو زيد: الرئيس لم ينس تضحيات شهداء الوطن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:45 م
شحاتة أبو زيد أمين
شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة، إن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تنس تضحيات شهداء الوطن في يومهم، حيث قدمت الدولة التكريم الذي يليق بهم وكافة وسائل الدعم لأسرهم من خلال سن العديد من التشريعات الخاصة بدعمهم.

وأوضح «أبو زيد» خلال تصريحات له، أن أبرز هذه التشريعات هي القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وتعديلاته الأخيرة الذي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي قبل أيام، ومنحت مزيد من الدعم لأهالي الشهداء على كافة الأصعدة.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن الدولة سعت أيضا إلى دعم شهداء الفرق الطبية خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، منوها إلى وجود مشروع قانون بالبرلمان لضم شهداء الفرق الطبية إلى صندوق ضحايا الإرهاب.

ووجه النائب تحية قلبية إلى جميع شهداء الدولة، مضيفا أن كل مصري مات في سبيل حماية ومساندة وطنه فهو شهيد يستحق كل الدعم والتكريم، فالدولة لم ولن تنس تضحيات أبنائها الشهداء.

ويوافق 9 مارس من كل عام ذكرى "يوم الشهيد"، والذي يأتي تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، عبد المنعم رياض.

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