وزيرة الصحة تستقبل الطبيب الفاقد بصره لبحث حالته

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمود سامي قنيبر، الفاقد بصره أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل ببلطيم بكفرالشيخ، وذلك لبحث حالته الوظيفية ومناقشته فيما يتناسب مع حالته الصحية.وقالت مروة ممدوح، زوجة الطبيب، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن لقاء وزيرة الصحة جاء عقب تكريم الرئيس السيسي للدكتور محمود مباشرة، وذلك ضمن فعاليات يوم الشهيد.فيما علق الدكتور محمود سامي، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في احتفالية يوم الشهيد، قائلًا: "الحمد لله فخور بالتكريم، وأمنيتي تحققت في مقابلته، وأعتبر نفسي ابنا من أبنائه".وكشف الطبيب، في تصريحات لـ«الدستور»، عن أنه قال للرئيس اعتبرني ابنًا من أبنائك، فردَّ عليه الرئيس: "أفتخر بذلك"، لافتًا إلى أنه يشعر بارتياح شديد وسعادة غامرة منذ مقابلة الرئيس السيسي.