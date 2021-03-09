رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:43 م
انتظام سير الامتحانات
انتظام سير الامتحانات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
كشف الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير الامتحانات بكلية الزراعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، إن امتحانات الفرقة الثالثة أداها اليوم 531 طالبا وطالبة خلال الفترة الصباحية في مادتي "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية" بإجمالي 36 لجنة، لافتًا إلى تطبيق القانون في التصدي لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.

وأضاف استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما في ذلك تنظيم دخول الطلاب والمحافظة على المسافات الآمنة وقياس الحرارة وتعقيم الأيدي بالمطهرات وتهوية اللجان وكذلك تطهير اللجان قبل بداية الامتحانات وبعد نهايتها.
«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات
«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات
«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات
«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات
«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات
«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم