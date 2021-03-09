«زراعة طنطا»: 531 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات

كشف الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير الامتحانات بكلية الزراعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، إن امتحانات الفرقة الثالثة أداها اليوم 531 طالبا وطالبة خلال الفترة الصباحية في مادتي "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية" بإجمالي 36 لجنة، لافتًا إلى تطبيق القانون في التصدي لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.وأضاف استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما في ذلك تنظيم دخول الطلاب والمحافظة على المسافات الآمنة وقياس الحرارة وتعقيم الأيدي بالمطهرات وتهوية اللجان وكذلك تطهير اللجان قبل بداية الامتحانات وبعد نهايتها.