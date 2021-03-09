حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في إسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات مخالفة بمساحة 1765 بمنطقة المعلا التابعة لقرية الشغب، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة، مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.وشدد رئيس المركز على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.