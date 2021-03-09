حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في إسنا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:42 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات مخالفة بمساحة 1765 بمنطقة المعلا التابعة لقرية الشغب، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة، مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وشدد رئيس المركز على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات مخالفة بمساحة 1765 بمنطقة المعلا التابعة لقرية الشغب، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة، مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وشدد رئيس المركز على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.