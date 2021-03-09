رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في إسنا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:42 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات على الأراضي
هدى الأمير
طباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم  لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات مخالفة بمساحة 1765 بمنطقة المعلا التابعة لقرية الشغب، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة، مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وشدد رئيس المركز على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«هجبلك حلاوة».. شاهد عيان يروى تفاصيل التحرش بـ«طفلة المعادى» (فيديو)

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم