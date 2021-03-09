رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال تغطية ترعة خور المكسر
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:23 م
هدى الأميرطباعة
تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، رفقة المهندس صبري شنقير، مدير الإدارة الهندسية والمهندسة فاتن صلاح، مديرة المشروعات بالمركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا.
والجدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.
وخلال الجولة وجه "نصير" بإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمنى المحدد للعملية، مشيرا إلي أن مركز ومدينة إسنا على أتم استعداد لتذليل أى عقبات تواجه العمل.
والجدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.
وخلال الجولة وجه "نصير" بإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمنى المحدد للعملية، مشيرا إلي أن مركز ومدينة إسنا على أتم استعداد لتذليل أى عقبات تواجه العمل.