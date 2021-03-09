رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال تغطية ترعة خور المكسر

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، رفقة المهندس صبري شنقير، مدير الإدارة الهندسية والمهندسة فاتن صلاح، مديرة المشروعات بالمركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا.والجدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.وخلال الجولة وجه "نصير" بإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمنى المحدد للعملية، مشيرا إلي أن مركز ومدينة إسنا على أتم استعداد لتذليل أى عقبات تواجه العمل.