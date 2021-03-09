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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:38 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية.

ووقع علي المذكرة من جانب جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، ومن جانب الأكاديمية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، حيث تهدف هذه المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين "جامعة الإسكندرية" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط وتخصص كلا الطرفين.

ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات، والمساهمة في تكوين قاعدة بيانات مشتركة لخدمة أهداف التعاون بينهما، والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة، بما يحقق مصلحة الطرفين من خلال التدريب وإيفاد الخبراء، برنامج تبادل طلابي التدريب الصيفي، البحوث المشتركة، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، برنامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، الاستشارات مجال إعداد للقيادات.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، على أن هذا التعاون يعزز العلاقة الأكاديمية القوية بين الجهتين والتي من شأنها إثراء التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب في مختلف المجالات، مما يساعد على تطوير العمل الجماعي ومهارات التعاون.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه المذكرة تعد امتدادًا لتعاون طويل ووثيق مع جامعة الإسكندرية من خلال تبادل الخبرات، الأمر الذي كان له أثر طيب على تطوير العلاقات مع الجهتين نحو مزيد من التعاون والتواصل، وستعود المذكرة بالنفع علي الجانبين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، حيث وقع علي المذكرة الدكتور وائل نبيل عبد السلام، عميد الكلية، والدكتور لبنى عبد العظيم شريف بصفتها نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

إلى جانب ذلك وقعت الأكاديمية العربية مذكرة تفاهم مع كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، حيث وقع المذكرة من جانب الأكاديمية الدكتور طارق محمود علي بصفته عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية.
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الإسكندرية

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