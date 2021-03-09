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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة من وزارة الصحة تتابع مستوى الأداء الطبي بمستشفيات العزل بأسوان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:40 م
لجنة من وزارة الصحة
لجنة من وزارة الصحة
أسوان_إسراء توفيق
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تابعت لجنة ميدانية متخصصة من وزارة الصحة مستوى الأداء الطبي والعلاجي داخل مستشفيات العزل بأسوان، لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار 3 أيام، وجاء ذلك تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتكونت اللجنة من المتخصصين في قطاعات الطب الوقائي والعلاجي والرقابة والمتابعة، برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية، حيث استهلت اللجنة جولتها الميدانية بمستشفى أسوان العام للعزل بالصداقة الجديدة، وقامت اللجنة بأعمال التقييم الشامل لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، بجانب الإجراءات المتخذة للتعقيم الطبي والوقائي من أجل إعداد تقرير كامل لعرضه على وزيرة الصحة والسكان.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالاستجابة السريعة من وزيرة الصحة بإيفاد هذه اللجنة لضمان تقديم الخدمة العلاجية بالجودة المطلوبة داخل مستشفيات العزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الدعم الطبي اللازم للتصدي للجائحة، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه في النهوض بالمنظومة الصحية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن شهدت محافظة أسوان على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي، وفاة 22 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 17 حالة توفيت بمستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي.

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