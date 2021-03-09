«بيادة وشارة فى حب الوطن».. آخر ما تبقى من الشهيد مصطفى عبيدو (صور)

حذاء عسكري، وبضع بطاقات وشارة شرفية تحمل اسمه، ذلك هو آخر ما تبقى من متعلقات الشهيد العميد مصطفى عبيدو بسيناء، الذي استشهد في سيناء خلال شهر فبراير الماضي تاركًا خلفه زوجة وابنّا وابنة.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبعض متعلقات شهيد الواجب والتي كانت بحوزته لحظة استشهاده في سيناء، وتضمنت الصورة حذائه "البيادة"، وبعض "الكارنيهات" وإثباتات الشخصية، إلى جانب شارة تحمل اسمه ونقوده التي كانت في جيبه، وسماعته الشخصية، وبعض الأقلام، وحزامه، وقطعة من بدلته التي كُتب عليها اسمه، وبعض الدماء على الحذاء العسكري الخاص به.واليوم كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية، وذلك على هامش الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة التي أقيمت بقاعة المنارة، وحرص الرئيس السيسي، على احتضان أبناء الشهيد عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.وظهرت ابنة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، متأثرة وتبكي خلال حديثها هي وشقيقها للرئيس، والذي بدا متأثرًا يغالب دموعه.وقالت زوجته إنها تلقت الخبر بصعوبة وصدمة، مضيفة "جالي تليفون بيقولي شدي حيلك العقيد مصطفى في ذمة الله، أنا كان نفسي ياخدني معاه الجنة"، وترك الشهيد ابنا ما زال طفلًا والذي قال عن استشهاد والده: "أنا مكنش ينفع أعمل حاجة غير أن أصبر ماما وأختي، ومكنش ينفع أعيط"، وتابع: "أنا أصحابي لما بيعزوني بيقولولي انت باباك بطل، وانا لو طولت أقول لكل الناس أنا ابن الشهيد مصطفى عبيدو هأقول، لأن أنا فخور بوالدي وأن هو بطل واستشهد عشان الوطن ومن أبطال سيناء".وللعقيد كذلك طفلة صغيرة قالت عنه: "أنا بابا كان بيقعد يتكلم معايا، وبيقولي عايزك تطلعي دكتورة"، وأضاف أخوها: "أنا من قبل ما بابا يستشهد وأنا نفسي أطلع ضابط"، وردد أبناؤه " بابا وحشنا".وعرف عن الشهيد حبه للوطن ولأبنائه، فوقت استشهاده تداول له رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يغني مع ابنته في أحد الأندية، وأظهر الفيديو العقيد الشهيد وهو مندمج مع ابنته مع أغنية "لا تنسى إني شيلتك جوه عيوني" للمطرب محمد منير.واستشهد العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، في إحدى العمليات الإرهابية بالعريش، وشيع الآلاف جثمان الشهيد البطل، بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية ومحافظ الإقليم خلال فبراير الماضي.