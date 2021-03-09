بعد إصابته بـ«كورونا» للمرة الثانية.. أبرز المعلومات عن «أبو»

معلومات عن «إبو» بعد إصابته بـكورونا

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «إبو» بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، في سياق السطور التالية:-- صاحب أغنية "3 دقات" وظهرت لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي.- لقب بـ"ابو" في الـ7 من عمره كما أطلق عليه أصدقاءه.- اسمه الحقيقي محمد أبو العنين وشهرته "أبو".- بداية انطلاقه من ألبوم "شربات" الذي حقق صدى كبير.- هو مطرب وملحن أيضًا.- يفصل الأغاني الفردية عن الألبوم.- عمل مدير في شركة أمريكية لمدة 7 سنين.- في 2012 قرر يتجه لهوايته في الكتابة والتلحين.- أول أغنية فردية ليه باسم "الناس مبترحمش" سنة 2013.