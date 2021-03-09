بعد إصابته بـ«كورونا» للمرة الثانية.. أبرز المعلومات عن «أبو»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:06 م
هاجر رضاطباعة
أعلن المطرب محمد أبو العنين الشهير بـ«أبو» إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وكتب أبو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: «إيجابي للمرة الثانية».
وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور أبو أبرزهم المنتج طارق الجنايني، المنتج هشام سليمان، والفنان محمد الشقنقيري.
جدير بالذكر أن "أبو" أعلن في ديسمبر الماضي، عن اعتذاره عن إحياء حفلات رأس السنة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
معلومات عن «إبو» بعد إصابته بـكورونا
ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «إبو» بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، في سياق السطور التالية:-
- صاحب أغنية "3 دقات" وظهرت لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي.
- لقب بـ"ابو" في الـ7 من عمره كما أطلق عليه أصدقاءه.
- اسمه الحقيقي محمد أبو العنين وشهرته "أبو".
- بداية انطلاقه من ألبوم "شربات" الذي حقق صدى كبير.
- هو مطرب وملحن أيضًا.
- يفصل الأغاني الفردية عن الألبوم.
- عمل مدير في شركة أمريكية لمدة 7 سنين.
- في 2012 قرر يتجه لهوايته في الكتابة والتلحين.
- أول أغنية فردية ليه باسم "الناس مبترحمش" سنة 2013.
- صاحب أغنية "3 دقات" وظهرت لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي.
- لقب بـ"ابو" في الـ7 من عمره كما أطلق عليه أصدقاءه.
- اسمه الحقيقي محمد أبو العنين وشهرته "أبو".
- بداية انطلاقه من ألبوم "شربات" الذي حقق صدى كبير.
- هو مطرب وملحن أيضًا.
- يفصل الأغاني الفردية عن الألبوم.
- عمل مدير في شركة أمريكية لمدة 7 سنين.
- في 2012 قرر يتجه لهوايته في الكتابة والتلحين.
- أول أغنية فردية ليه باسم "الناس مبترحمش" سنة 2013.
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جدير بالذكر أن "أبو" أعلن في ديسمبر الماضي، عن اعتذاره عن إحياء حفلات رأس السنة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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