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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 14 مهاجرًا وإنقاذ 139 آخرين قبالة تونس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:06 م
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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لقي 14 مهاجرا على الأقل حتفهم، بينهم أربعة أطفال، فيما أُنقذ 139 مهاجرًا آخرون، الثلاثاء، بعدما غرق مركبان قبالة سواحل تونس، حسبما أعلن الحرس الوطني للبلاد لوكالة "فرانس برس".

ونفذ الحرس الوطني عملية الإنقاذ، حسبما أعلن المتحدث باسمه حسام الدين الجبابلي، مؤكدا: "استمرار عملية البحث عن ناجين وجثث".

وحذر من أن حصيلة الوفيات "يمكن أن ترتفع"، مضيفا أن عناصر الحرس انتشلوا جثث تسع نساء ورجل إضافة إلى جثث أربعة أطفال.

وغادر المركبان الشاطئ ليل الإثنين أو في ساعة مبكرة الثلاثاء، وكانا يحملان مهاجرين غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، حسب الجبابلي.

وسُجل العام الماضي ارتفاع في عدد محاولات عبور وسط البحر المتوسط، أكثر الممرات المائية خطورة بالنسبة لطالبي اللجوء في أوروبا.

فبين الأول من يناير و21 فبراير وصل 3800 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، حسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ألف وصلوا عن طريق تونس و2500 عن طريق ليبيا.

ومن بين الواصلين إلى إيطاليا خلال 2020 كان التونسيون الشريحة الأكبر، ووصل عددهم إلى 12 ألفا، حسب مفوضية اللاجئين.

لكن العديد من مواطني دول أخرى وصلوا إلى أوروبا عن طريق هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وفي 22 فبراير، فقد أثر 22 مهاجرا من دول إفريقية مختلفة انطلقوا من سيدي منصور القريبة من مدينة صفاقس، فيما انقذت البحرية التونسية 25 شخصا على بعد نحو 100 كلم عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وعثر على جثة واحدة.

وفي يناير، اعترضت البحرية التونسية 50 مهاجرا بينهم أربعة تونسيين.

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