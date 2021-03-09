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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«دينية الشيوخ»: أبطال الجيش والشرطة يضربون أروع أمثلة التضحية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:34 م
الدكتور يوسف عامر،
الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية
أميرة العناني
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وجه الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، تحية تقدير وعرفان لأبطال مصر من رجال الجيش والشرطة الذي يضحون من أجل الوطن.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ في بيان له، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، إن أبطال الجيش والشرطة يضربون كل يوم أروع الأمثلة في التضحية لأجل الوطن، ليحيا المواطنين في أمن وهدوء واستقرار، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر التضحيات التي يقدمها الأبطال البواسل من رجال الجيش والشرطة الذي يروون تراب الوطن بدمائهم الذكية، موجها التحية لكل أسر وأمهات شهداء مصر الأبرار.

وأشار "عامر" إلى أنه يجب على كل فرد منا أن يعتني بما عليه من واجبات من أجل أداء العمل بالشكل المتميز، لنقلد هؤلاء الشهداء في عملهم وإتقانهم له، حتى ترتقي الدولة المصرية وتصبح في تطور دائم، ودعا عامر المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها، ويوفقهم جميعا للعمل على رفعة واستقرار الوطن.

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف، تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التي جسَّدت أسمى معانى التضحية والفداء التي كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والأزمان.

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