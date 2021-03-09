البرازيل: إعطاء 11.2 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء 2ر11 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ437 ألفا و684 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 9ر1 عام لتطعيم 75 بالمئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1ر11 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 266 ألفا و398 حالة.ومضى قرابة عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.