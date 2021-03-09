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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إلغاء ترخيص 895 مرشدًا سياحيًا خالفوا القانون

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:27 م
سمير عبد الوهاب،
سمير عبد الوهاب، رئس لجنة تسيير الأعمال
فاتن غلاب
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قرّرت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، تعليق ترخيص 895 مرشدًا سياحيًا ثبت تسجيلهم بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية.

وقال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة تتعاون مع الوزارة في تنقية جداول المرشدين، تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتبين من المراجعة ثبوت تسجيل نحو 1800 مرشد سياحي بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية وفي نفس التوقيت مسجلون لدى وزارة السياحة كأصحاب شركات، أو عاملين بها بوظائف مختلفة.

أضاف عبدالوهاب أنه طبقًا للقانون رقم 121 لسنه 1983 الذي ينظم مهنة الإرشاد السياحي، يعاقب هؤلاء المخالفون بعقوبات مغلظة.

أشار إلى أن الوزارة أخطرت النقابة بتعليق تراخيص 895 مرشدًا سياحيًا كجزء من التحقيقات الجارية، لمعرفة العدد الحقيقي للمرشدين السياحيين.

ودلّت الدراسات الإكتوارية التي كانت تتم في نقابة المرشدين السياحيين، على أن النقابة مسجل بها 17 ألفًا و500 مرشدً، وهو عدد أقل كثيرا عن الواقع.

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