إلغاء ترخيص 895 مرشدًا سياحيًا خالفوا القانون
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:27 م
فاتن غلابطباعة
قرّرت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، تعليق ترخيص 895 مرشدًا سياحيًا ثبت تسجيلهم بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية.
وقال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة تتعاون مع الوزارة في تنقية جداول المرشدين، تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتبين من المراجعة ثبوت تسجيل نحو 1800 مرشد سياحي بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية وفي نفس التوقيت مسجلون لدى وزارة السياحة كأصحاب شركات، أو عاملين بها بوظائف مختلفة.
أضاف عبدالوهاب أنه طبقًا للقانون رقم 121 لسنه 1983 الذي ينظم مهنة الإرشاد السياحي، يعاقب هؤلاء المخالفون بعقوبات مغلظة.
أشار إلى أن الوزارة أخطرت النقابة بتعليق تراخيص 895 مرشدًا سياحيًا كجزء من التحقيقات الجارية، لمعرفة العدد الحقيقي للمرشدين السياحيين.
ودلّت الدراسات الإكتوارية التي كانت تتم في نقابة المرشدين السياحيين، على أن النقابة مسجل بها 17 ألفًا و500 مرشدً، وهو عدد أقل كثيرا عن الواقع.
وقال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة تتعاون مع الوزارة في تنقية جداول المرشدين، تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتبين من المراجعة ثبوت تسجيل نحو 1800 مرشد سياحي بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية وفي نفس التوقيت مسجلون لدى وزارة السياحة كأصحاب شركات، أو عاملين بها بوظائف مختلفة.
أضاف عبدالوهاب أنه طبقًا للقانون رقم 121 لسنه 1983 الذي ينظم مهنة الإرشاد السياحي، يعاقب هؤلاء المخالفون بعقوبات مغلظة.
أشار إلى أن الوزارة أخطرت النقابة بتعليق تراخيص 895 مرشدًا سياحيًا كجزء من التحقيقات الجارية، لمعرفة العدد الحقيقي للمرشدين السياحيين.
ودلّت الدراسات الإكتوارية التي كانت تتم في نقابة المرشدين السياحيين، على أن النقابة مسجل بها 17 ألفًا و500 مرشدً، وهو عدد أقل كثيرا عن الواقع.