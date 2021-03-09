إنقاذ 48 مهاجرًا من على متن قارب جنوبي جزر الكناري

تمكنت السلطات الإسبانية في جزر الكناري، الواقعة قبالة شمال غرب إفريقيا، من إنقاذ قارب يحمل على متنه 48 مهاجرًا، بينهم شخص تم انتشاله ميتا.وأوضح موقع "مرسيا نيوز" الإخباري الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد القارب على بعد 250 كيلومترًا تقريبًا جنوب الأرخبيل، ليلة أمس الاثنين.وأضافت الصحيفة أن 4 أشخاص آخرين لقوا حتفهم خلال الرحلة، إلا أنه لم يتم العثور على جثثهم في المياه حتى الآن.يُشار إلى أنه ما يقرب من 23 ألف شخص وصلوا إلى جزر الكناري، التي أصبحت وجهة رئيسية للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال وغرب إفريقيا للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث تم انتشال أغلبهم من قبل خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية، ولقي أكثر من 500 شخص حتفهم أو فقدوا خلال الرحلة.