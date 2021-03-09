وكيل وزارة الصحة يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالسويس

اجتمع وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة سير العمل.وشهد الاجتماع عرضا مفصلا لمعوقات سير العمل بكل إدارة والخطط التصحيحية لتلافي السلبيات، ومراجعة ما قد تم عرضه خلال الاجتماعات السابقة وما تم تنفيذه من توصيات سابقة وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مشددا على تلافي أي أخطاء سابقة قد تحدث خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل.جاء ذلك في إطار الاستمرار لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة للعمل علي تحسين الخدمة المقدمة.حضر الاجتماع د. سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية ود.رضا فكري وكيل المديرية ود الجوهري السيد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية د. مريم سلامة مدير عام إدارة الصيدلة ومديري إدارات الاسنان،التخطيط، الجودة، شؤون العاملين، التمريض، العلاج الطبيعي، العلاج الحر.