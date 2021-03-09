الدولى للصليب الأحمر: المهاجرون يواجهون صعوبات فى الوصول إلى لقاحات كورونا

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن المهاجرين يواجهون "جدارًا غير مرئي" في الوصول إلى الخدمات الأساسية منذ بداية وباء كورونا، ويمنعهم الآن من الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس.جاء ذلك في تقرير صادر عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، يستند إلى أبحاث تم إجراؤها في جميع المناطق من قبل مختبر الهجرة العالمية للصليب والهلال الأحمر والذي تم إنشاؤه حديثًا ويستضيفه الصليب الأحمر الاسترالي.وأوضح التقرير أن هذا الجدار منع بوجه خاص المهاجرين الذين لا يحملون وثائق أو في وضع غير قانوني، مشيرًا إلى أن عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا أفقدت العديد من المهاجرين سبل عيشهم، وبالتالي لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسي.ولفت التقرير إلى أنه حتى فى الحالات التي تم فيها إدراج المهاجرين في سياسات مواجهة كورونا، كانت قدرتهم الفعلية على الوصول إلى الخدمات الأساسية مقيدة، إذ لم يتمكنوا في بعض البلدان من الوصول إلى اختبارات كورونا أو العلاج بسبب عدم امتلاكهم لهوية وطنية أو رقم ضمان اجتماعي.وحذر الاتحاد الدولي من أن هذه العوائق من المحتمل أن تؤثر أيضًا على وصول المهاجرين إلى لقاحات كورونا حتى لو كانت الأهلية موجودة في القانون.نوه التقرير بأن الحاجة إلى التسجيل عبر الإنترنت كانت عائقًا للمهاجرين في بعض البلدان بسبب محدودية وصولهم إلى الإنترنت أو معرفة الكتابة الرقمية أو بسبب الحواجز اللغوية، محذرًا من أنه إن لم يتم تضمين الجميع بمن فيهم المهاجرين في جهود مكافحة وباء كورونا، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار والتحور، مما يقوض فعالية جميع جهود التطعيم.