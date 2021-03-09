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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حادث فوكوشيما لم يتسبب في زيادة أعداد مرضى السرطان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:25 م
حادث فوكوشيما
حادث فوكوشيما
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ذكر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء، أنه بعد مرور 10 سنوات على المأساة النووية التي حدثت في اليابان في مارس 2011 لم يثبت حدوث حالات للإصابة بمرض السرطان جراء التأثير المباشر للحادث.

ونقل بيان أممي اليوم الثلاثاء، عن لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري تأكيدها أن الآثار الصحية المستقبلية المرتبطة بالتعرض مباشرة للإشعاع غير معروفة.

ونوه البيان إلى أن تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذي أطلق اليوم يماثل ما صدر في عام 2013 حيث لم يتم توثيق أي آثار صحية ضارة بين سكان فوكوشيما والتي يمكن أن تُعزى مباشرة إلى التعرض للإشعاع من الحادث.

ولفت البيان إلى قول جيليان هيرث رئيس لجنة آثار الإشعاع الذري، إنه بمراجعة مستويات وتأثيرات التعرض للإشعاع بسبب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية تبين أن الآثار المترتبة على المعلومات المنشورة منذ تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع لعام 2013 لم تتغير.

ونوه البيان إلى تأكيد اللجنة - على أساس الأدلة المتاحة - أن الزيادة الكبيرة (بالقياس إلى المتوقع) في عدد حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية المكتشفة بين الأطفال المعرضين لم تكن نتيجة للتعرض للإشعاع بل هي نتيجة إجراءات الفحص فائقة الحساسية التي كشفت عن انتشار تشوهات الغدة الدرقية بين السكان والتي لم يتم اكتشافها من قبل.

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