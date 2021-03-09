الصحة العالمية تشدد على توعية المواطنين بآثار لقاح كورونا قبل التطعيم

شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية توعية المواطنين بالآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا، ونصحت المنظمة المواطنين الذين حصلوا على اللقاح وظهرت لديهم أعراض جانبية، مثل الصداع أو الحمى أو آلام العضلات بعد أخذ الجرعة الأولى، بالاستمرار في الحصول على حقنة المتابعة كما هو مخطط لها.ولفتت المنظمة إلى أنه يجب توعية الأشخاص بالآثار الجانبية المحتملة قبل التطعيم لوضع كافة الأمور نصب أعينهم، وتمهيدهم لما قد يحدث لهم من أعراض طفيفة.