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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جائحة كورونا حققت طفرة فى مفهوم الحيز المكتبى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:36 م
كورونا
كورونا
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قال مارك ديكسون، المدير التنفيذي ومؤسس شركة آي.دبليو.جي البريطانية المتخصصة في تدبير أماكن ومساحات لأغراض مختلفة إن من مكتسبات جائحة كورونا أنها حققت "100 عام من التطور خلال 12 شهرًا فقط" لمفهوم العمل من داخل المكاتب.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تصريح رئيس أكبر شركة معنية بتوفير مساحات العمل المرنة في العالم، قوله إنه من المقرر استمرار التحديات التي أطلقها الوباء على ملاك المكاتب لعدة أشهر، إذ كشفت شركته أنها كانت تتأرجح نحو تكبد خسائر خلال عام 2020 الماضي.

واستدرك ديكسون قائلا إنه بمجرد أن يبدأ التعافي الاقتصادي والسماح للموظفين بالعودة إلى المكتب، فإنه يتوقع "زيادة هائلة في النمو" لسوق مساحات العمل المرنة.

وكانت شركة آي.دبليو.جي قد تخلت عن عقود إيجار المكاتب خلال العام الماضي، حيث أصبح مدى انتشار الوباء واضحًا، واضطر مستأجرو الشركات إلى البقاء بعيدًا.

وسجلت الشركة البريطانية خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة 230 مليون جنيه استرليني، مقارنة بأرباح قبل الضرائب بلغت 55 مليون جنيه أسترليني في عام 2019. وانخفضت الإيرادات بنسبة 4ر6 في المئة إلى 48ر2 مليار جنيه استرليني.

وقالت الشركة، التي تدير أكثر من 3 آلاف و300 مكتبًا حول العالم، إن الوباء "جعل من هذا العام  الأكثر تحديًا في تاريخنا ولكنه يوفر أكبر فرصة لنا منذ 31 عامًا".

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