الموافقة على 70 طلب تقنين لأراض أملاك الدولة ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (71) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.جاء ذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 70 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2373 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1188عقدا موزعا (853 عقود مباني+ 335 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.