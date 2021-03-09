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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انتظام امتحانات الترم الثاني بجامعة عين شمس (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:21 م
امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني بجامعة عين شمس
احمد التمساح - تصوير: إسلام محمود
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انتظمت حركة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس للأسبوع الثاني على التوالي في اليوم الـ11 منذ انطلاق ماراثوان الامتحانات، وسط اجراءات احترازية مشددة للتصدى لفيروس كورونا بين الطلاب والعاملين داخل الجامعة.

وأشاد العديد من طلاب الجامعة بالأجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي وباللجان وخلال دخول الطلاب، وقالت حبيبة حسن إحدى طالبات كلية تجارة جامعة عين شمس، إن هناك تشديدات مكثفة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الطلاب، لافتة إلى أن هناك قياس حرارة عند الدخول بجانب المرور على بوابات التعقيم على مدخل كافة الكليات.

ومن جانبه، أضاف محمد طارق أحد طلاب الجامعة أن الجامعة تعمل بكل قدم وساق لحماية الطلاب من فيروس كورونا إلا أن الطلاب هم المخاللفين لتلك الاجراءات من خلال عدم اتخاذ مسافات أمنة بينهم وبين بعض وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وأكد محمد عبدالعزيز أحد الطلاب أن التشديدات على الاجراءات الاحترازية غير مقتصر على الحرم الجامعي فقط بلب هناك تشديد داخل الكليات وبقاعات الامتحان حيث أنه غير مسموع بخلع الكمامات بجانب وجود تباعد اجتماعي بين كل الطلاب.

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