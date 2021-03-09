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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء إعطاء لقاح كوفيد للعاملين في القطاع الصحي السوداني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:18 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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بدأ السودان الثلاثاء، إعطاء اللقاح للعاملين في المجال الصحي في خط المواجهة الأول ضد فيروس كورونا بعد ان تلقت البلاد الأسبوع الماضي أول شحنة من اللقاحات وفق مسؤول في وزارة الصحة.

وقال الطاهر عبد الرحمن لفرانس برس "بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل".

والسودان الواقع في شمال شرق القارة الإفريقية هو أول بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتلقى اللقاح عبر مبادرة كوفاكس التي أطلقتها الأمم المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الاولى من لقاح أسترازينيكا ضمت 808 الف وحدة وصلت إلى مطار الخرطوم الاربعاء الماضي، ويتوقع أن تغطي 414 ألفا من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد

وأمّن السودان 3، 4 مليون وحدة لقاح عبر كوفاكس ستصل تباعا خلال الأشهر القادمة حتى نهاية سبتمبر. ويتوقع أن تغطي هذه الكمية 40%من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة، وفق عبد الرحمن.

وكان وزير الصحة عمر النجيب قد أعلن الاسبوع الماضي أن "اللقاح سيكون متوفرا بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن كقطاعات لديها الأولوية".

سجّل السودان 28،500 حالة إصابة بالفيروس و1900 حالة وفاة، وفق معطيات رسمية.

وتفشى الفيروس فيما يمر السودان بفترة انتقالية عقب الاطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، ما زاد من الضغط على اقتصاد البلاد الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص في العملات الأجنبية.

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