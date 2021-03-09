القبض على أفراد عصابة دولية لتهريب المخدرات في إيطاليا

ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على أفراد عصابة لتهريب المخدرات، كانت تستخدم الحافلات في إحضار الماريجوانا من ألبانيا إلى ألمانيا ودول أخرى.وقال المحققون في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية ألقت القبض على 55 مشتبها بهم في ثلاث دول.ويتردد أن المشتبه بهم أحضروا مخدرات من مدينة فلورا الألبانية إلى إيطاليا، حيث يتم إعادة تغليفها وتوزيعها باستخدام الحافلات والقطارات، وفقا لما قالته قوات الأمن.وقالت الشرطة إنه تم احتجاز زوجين في ألمانيا.ويتردد أن المشتبه بهم، وهم 52 رجلا وثلاث سيدات، من ألبانيا ونيجيريا وإيطاليا وجامبيا.وقالت الشرطة إن السلطات الإيطالية تعاونت بصورة وثيقة مع السلطات في ألمانيا وألبانيا، استنادا لتحقيقات خلال عامي 2018 و2019، التي أدت حين ذاك لاعتقال العشرات.