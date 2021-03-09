باكستان توافق على زيادة فترة محافظ البنك المركزي إلى 5 أعوام

وافق مجلس الوزراء الباكستاني على مشروع قانون لتعزيز استقلالية البنك المركزي، بحسب ما ذكره وزير المالية عبد الحفيظ شيخ في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء الباكستاني وافق على زيادة فترة ولاية محافظ البنك المركزي إلى 5 أعوام، بدلا من ثلاثة أعوام في الوقت الحالي.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لخفض الإعانات والحوافز الضريبية.