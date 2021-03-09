خارجية اليمن: إيران حولت بلادنا إلى ورقة تفاوضية

قال أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، إن إيران سيطرت على قرار الحوثيين، وحولت اليمن إلى ورقة تفاوضية، مشيرا إلى أن دعم إيران لميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في اليمن.وأكد وزير الخارجية اليمني، خلال المحاضرة التي ألقاها، اليوم، في الندوة التي نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان (تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الراهنة)، أن إيران تسخر نفوذها في اليمن لخدمة أجندتها السياسية.واستعرض وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن وتأثيراتها على الصعيدين الاقليمي والدولي.وأشار بن مبارك، إلى أن العامل الخارجي المتمثل في ايران يشكل تحديًا كبيرًا لعملية السلام في بلادنا بعد ان تمكنت ايران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة.