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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والد الشهيد محمد أبو شقرة لأهالي الشهداء:«اصبروا وصابروا»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:10 م
والد الشهيد محمد
والد الشهيد محمد أبو شقرة
الفيوم - زينب علاء
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تحتفل القوات المسلحة المصرية، في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن داخل منزل الشهيد محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، التقت "الدستور" بوالده اللواء سيد أبو شقرة بمناسبة يوم الشهيد، والذي قال "ابني كان عمره ثلاثين عامًا تَخَرَّج من كُليّة الشرطة عام 2003، وكان يعمل ضابطًا بقوة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني وكان يعرف برقة القلب والطيبة المتناهية وكان عاشقًا لعمله ورفض الالتحاق بكلية الهندسة وفضل الشرطة".

وأوضح والد الشهيد أبو شقرة أنه " كان من المطلوبين من قبل الجماعات الإرهابية، وفى 9 يونيو 2013 طاردته سيارة دفع رباعي بها ملثمين أطلقوا عليه الرصاص، فأصابوه بثلاث طلقات بالكتف وست بالصدر وواحدة اخترقت جسده وتسببت في وفاته".

وأضاف" بافتخر إني والد الشهيد محمد أبو شقرة، من منطلق بطولته وحبه لوطنه، وازاي ضحى عشان بلده وزمايله واستشهد في العريش، ويوم وفاته كان يوم صعب جدا علينا، وبوجه رسالة لكل أهالي الشهداء" اصبروا وصابروا"، والشباب في وقتنا الحالي بيروحوا سيناء وبيضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن وأن يظل آمنا مطمئنا".
والد الشهيد محمد أبو شقرة لأهالي الشهداء:«اصبروا وصابروا»
والد الشهيد محمد أبو شقرة لأهالي الشهداء:«اصبروا وصابروا»
والد الشهيد محمد أبو شقرة لأهالي الشهداء:«اصبروا وصابروا»
والد الشهيد محمد أبو شقرة لأهالي الشهداء:«اصبروا وصابروا»

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