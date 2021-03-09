مدير صحة السويس يترأس اجتماع لجنة صندوق تحسين الخدمة

ترأس وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي إجتماع لجنة صندوق تحسين الخدمة بمديرية الصحة بالسويس، لبحث الأمور المالية بالصندوق، بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية وأحمد جاد المراقب المالى للمديرية.وأوصت اللجنة برئاسة الحفناوي بتحديد أولوية الصرف لصالح دفع رواتب العاملين المتعاقدين والموسميين، كما قررت اللجنة دفع شهر من الحد الأدنى للأجور وذلك عن شهر فبراير ٢٠٢١.يأتي ذلك في إطار اهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على تعزيز الإستقرار للمتعاقدين وأسرهم، والمساهمة في إزالة الأعباء.