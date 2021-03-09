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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:10 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة "التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي، وخالد حمزة، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومسؤولي وزارتي التعاون الدولي والإسكان.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بلقاء مسؤولي هذه المؤسسات التمويلية المهمة، مشيدًا بما يربط مصر بتلك المؤسسات من علاقات شراكة منذ عقود، وأثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ مشروعات تنموية حققت شهرة عالمية مثل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية.

وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتدشين تعاون مع البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر، وهو تحلية المياه، باعتبار أن ندرة المياه يمثل التحدي الأكبر الذى تعمل مصر على مواجهته خلال الأعوام المقبلة.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعظيم استغلال ما يتوافر من موارد مائية من خلال مشروعات تحقق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وما سيثمر عنها من توفير في المياه وتقليل الفاقد، وقال إن كل المدن الساحلية الجديدة تعتمد على المياه المحلاّة، وستلحق بها المدن الساحلية القديمة تباعًا.

وطلب رئيس الوزراء من مسؤولي مؤسسات التمويل المختلفة تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، واستقطاب الشركات الاستثمارية الكبيرة المتخصصة في مجال تحلية المياه، في إطار نموذج نتفق عليه
لتنفيذ الشراكة، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون الطاقة المستخدمة فى تلك المشروعات من الطاقة النظيفة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الرغبة الجادة لتدشين التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية في مجال إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدة امكانية تحقيق نجاح في هذا المجال على غرار ما تم تحقيقه فى مشروع "بنبان".

أضافت الوزيرة انه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تسريع التعاون مع شركاء التنمية، من أجل استقطاب تمويل واستثمارات تكون قادرة على تحقيق خطة الحكومة في التوسع لإنشاء محطات التحلية.

من ناحيته، أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، من أجل التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة إيلاء الاهتمام أثناء التنفيذ، بنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تلك المحطات داخل مصر.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ملامح مقترحاتهم لتدشين التعاون مع مصر في مجال تحلية المياه، مؤكدين تحمسهم الشديد للتعاون مع مصر في هذا المجال المهم والحيوي، لاسيما في ضوء ما حققته مشروعات التعاون مع مصر من نجاح لافت خلال الأعوام الماضية.

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