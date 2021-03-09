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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لإنهاء معاناة الأهالي مع المعاشات.. إنشاء مكتب بريد في أبو نجاح بالزقازيق

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:06 م
مكتب بريد في أبو
مكتب بريد في أبو نجاح بالزقازيق
سارة الوردانى
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أعرب أهالي قرية أبو نجاح، بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن سعادتهم بعد انتهاء مأساة كبار السن ومستحقي المعاشات من أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق، الذين كانوا يعانون من غياب مكتب بريد لصرف المعاشات.

وذلك عقب الموافقة على الطلب المقدم من أهالي القرية لتحويل منفذ صرف المعاشات إلى مكتب بريد دائم يعمل طوال الشهر، وتلقي إخطار رسمي من هيئة البريد بانتهاء أعمال المعاينة والدراسة اللازمة، بالتعاون مع نائبة الدائرة في مجلس النواب.

كان أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، قد فوجئوا عقب تخصيص مكان لإقامة منفذ بريد ليتم من خلاله صرف معاشات كبار السن ومستحقي المعاشات، بأن فرحتهم تبخرت وتحولت إلى مأساة بسبب عدم الاهتمام من جانب المسئولين

وقدم الأهالي استغاثة قالوا فيها أنه تم تخصيص مبنى مجمع الخدمات، والمكون من عدة أدوار وتوزيعها ما بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، مع تخصيص الدور الأرضي لكي يكون منفذ للبريد ويتم توفير موظفين له من الهيئة لصرف المعاشات وخلافه.

و ناشد الأهالي التنفيذيين بالمحافظة لإنقاذ حلمهم وتوفير الكوادر اللازمة للعمل بالمكتب لما يحققه من تيسير على كبار السن في صرف المعاشات.

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