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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد محسن: يوم الشهيد يجسد تضحيات القوات المسلحة والجيش الأبيض في الأزمات والحروب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:06 م
أحمد محسن عضو مجلس
أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وجه أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ التحية لشهداء الوطن بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»، مؤكدا أن قوات الأمن سواء القوات المسلحة أو الداخلية قدموا ولا زالوا يقدمون العديد من التضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على مواطنيه.

وأضاف «محسن» خلال تصريحات له، أن التحية موصولة أيضا لشهداء الجيش الأبيض من الفرق الطبية، الذين قدموا العديد من التضحيات أيضا خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ولم يتاونوا عن أداء واجبهم تجاه المرضى ومصابي كورونا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن يوم الشهيد يجسد تضحيات وعطاء القوات المسلحة والجيش الأبيض المستمرة، خاصة في أوقات الأزمات والحروب، منوها إلى التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب وإنقاذ مصر من قوى الشر والعناصر الإرهابية.

وأشار محسن إلى أن جهود القوات المسلحة لم تقتصر على محاربة الإرهاب فقط بل امتد إلى البناء والتنمية بمساندة الدولة في إقامة المشروعات القومية والاقتصادية العملاقة، التي ساعدت على تعافي ودعم الاقتصاد المصري.

ويوافق 9 مارس من كل عام ذكرى "يوم الشهيد"، والذي يأتي تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، عبد المنعم رياض.

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