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سلطان عمان يقر خطة التحفيز الاقتصادي ضمن رؤية 2040

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:03 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أقَّر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، خطة السلطنة للتحفيز الاقتصادي تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، تعد هذه الخطة أول استراتيجية بعيدة المدى، كما تعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عامًا القادمة، والتي جاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة بالسلطنة.

كما تضمنت تلك الاستراتيجية العمانية، وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.

وتطرق سلطان عمان خلال الاجتماع، إلى آخر المستجدات بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفید ۱۹) والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة لتوفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة توفير اللقاح لأعداد أكبر من المواطنين والمقيمين إضافة إلى استمرار توعية المجتمع حول هذه الجائحة.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أعرب سلطان عمان، عن تهنئته للمرأة في السلطنة وفي كافة دول العالم، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة للمرأة من خلال إتاحة المجال لها للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها حيث أثبتت قدراتها على تحمل المسؤوليات.

وعلى صعيد علاقات السلطنة الإقليمية والدولية، استعرض سلطان عمان، تعاون بلاده مع كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب العالم.

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