ماليزيا: 1280 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا أقل عدد من الاصابات اليومية بفيروس كورونا خلال العام لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت عن 1280 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الثلاثاء.وفي الوقت نفسه، مازال إجمالي عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في ماليزيا، أقل من ألفي حالة، لليوم الرابع على التوالي.وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 316 ألفًا و269 حالة.ويوجد حاليًا لدى ماليزيا 18 ألفًا و704 حالات نشطة.وقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، بينهم ثمانية من ماليزيا وأجنبي واحد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1177.