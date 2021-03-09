«تربية رياضية» الوادي الجديد تكرم الطلاب المشاركين في تدريب مجابهة الأزمات

كرمت كلية التربية الرياضية بالجامعة طلاب الكلية الذين شاركوا في خطة التدريب العملي على مجابة الأزمات والكوارث الطبيعية والمحتملة، والتي نظمتها إدارة الدفاع الشعبي بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات خلال الفترة الماضية بتوجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.وقال الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية أن تكريم الطلاب الذين شاركوا في المناورة التي نظمتها إدارة الدفاع الشعبي.جاء في إطار توجيهات رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين في التدريب العملي من خلال إدارة التربية العسكرية بالجامعة.وقدم عميد كلية التربية الرياضية الشكر لرئيس الجامعة على هذه اللفتة بتكريم الطلاب لظهورهم بمظهر رائع خلال المناورة والتدريب العالي الذى أظهر تفوق وكفاءة طلاب كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.