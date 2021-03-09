أم الشهيد عمر القاضي: «إبني كان عارف إنه هايستشهد وكتب وصيته قبل سفره لسيناء»

"غربل الكمين يا سمير" كلمات عرفنا بها شهيد الواجب الوطني الذي توفي يوم عيد الفطر، الشهيد عمر القاضي ابن قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي توفي بسيناء دفاعًا عن وطنه وأرضه.وتحكي السيدة راندا محمود والدة الشهيد لـ"الدستور" في ذكرى يوم الشهيد ما حدث في الفترة قبل وفاة نجلها الشهيد عمر القاضي الذي توفي على يد أعداء الوطن، أنه ظل قرابة ثلاثة أشهر، يقول لها: "هاتبقي أم الشهيد اوعي تزعلي دا شرف وهتنوليه يا أمي أهم شيء اوعي تزعلي".وأشارت إلى أنه قبل وفاة نجلها بثلاثة أشهر تعرض بعض أصدقائه الذين كان متعلقًا بهم، إلى حادث هجوم الواحات وتوفي بعضهم، وكان تلك الحادث فارقة في حياة عمر ابني فقد تغير تمامًا، وحصلت ليه حادثه قبل وفاته بحوالي شهرين فقد فيها أحد أصابع يده اليسرى وجرح في الرقب، وكان في ذلك الوقت سعيد جدًا وكانه حصل على جائزة.واستكملت أم الشهيد أن بحكم عمل ابنها في العمليات الخاصة، كان يذهب شهر كل ثلاث أشهر إلى سيناء والعريش، وكنت دائمة القلق الشديد عليه وأيضًا لأنه أصغر أخواته، ولم يكن عمر كباقي زملائه في سنه، كان يركز جدًا في عمله على خلاف ما كنا متوقعين منه وكان دائمًا يردد "إحنا شايلين روحنا على كفنا"، مضيفة أنه قبل سفره في 20 رمضان جلس إلى جانبي، وقال لي: "أنا هاجي أعيد معاكي قولته إزاي قالي هاجي صدقيني بس أوعي تقولي غير لا حول ولا حوة إلا بالله وتحمدي ربنا، أنا ممكن أموت على سريري بس دا شرف وبإذن الله هانوله".وتابعت: "اكتشفنا بعدها أنه كتب وصيه قبل سفره في المرة دي، وكانت يخاطب بها أخيه الأكبر المقدم خالد الذي يعمل ضابط أيضًا، وحكي لنا بعد وفاته أحد اصدقائه أنه بعد إفطار آخر يوم في رمضان وهو في موقعه، جلس ولقن وصيته لمدة ساعة ونصف لأحد أصدقائه، وذكر فيها ابنة عمه الكبرى وكل عائلته، وقاله له توصل الوصية لكل واحد إحنا عايشين في بيت عيلة ولازم تقول إلى بأمنك عليه".من جهته أشار أحمد مشحوت، الصديق المقرب للشهيد عمر وجاره، أنه بعد وفاته اكتشفوا خيرًا كثيرًا كان يداوم على فعله دون أخبار احد، وفي آخر مكالمة له كانت يوم وفقة عيد الفطر الساعة التاسعة مساءً قبل الاستشهاد "قالي خد بالك من نفسك، وسلم على كل الحبايب".وترجع أحداث الواقعة لعام 2019 تحديدًا يوم عيد الفطر المبارك أثناء تكبيرات العيد كان النقيب عمر القاضي في سيناء والقوة المرافقة له، وبالتزامن مع تكبيرات العيد بدأ الهجوم على الكمين، وتمكن البطل من القضاء على 4 عناصر تكفيرية، وكان الشهيد البطل "عمر" كان أصغر أشقائه، تخرج من كلية الشرطة عام 2017، واستشهد بعد عامين من تخرجه وهو في سن الـ24، تاركًا وصية لشقيقه الذي يكبره بألا يحزن إن وصله نبأ استشهاده، مؤكدًا فيها شوقه لوالده الذي توفي قبل سنوات.وأثناء حفل تخريج كلية الشرطة دفعة 2019، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدة البطل، وأطلق اسمه على الدفعة، تكريمًا له وتخليدًا لذكراه، بعد شهر من استشهاده تبين أنه كان متقدمًا للعمل بهيئة قضايا الدولة، وأعلنت الهيئة عن أنه خلال المقابلات الشخصية لتعيين خريجي دفعة 2017 في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، تبين استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضي المتقدم لتلك الوظيفة، لتقرر الهيئة بعدها تكريم أسرته ومنحهم درع الهيئة والعضوية الشرفية بأحد أنديتها.