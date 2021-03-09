أطباء بلا حدود تنتقد موقف دول غنية بشأن براءات اختراع لقاحات كورونا

نددت منظمة "أطباء بلاد حدود" الموقف الذي تتبناه بعض الدول الغنية فيما يتعلق ببراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس الدولي للمنظمة كريستوس كريستو في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "إلغاء احتكارات لبعض الشركات يمكن أن يجعل لقاحات واختبارات وعلاجات في متناول عدد أكبر من الناس".وبحسب البيان، تحجب دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحا يطالب بإلغاء براءات الاختراع فيما يتعلق بلقاحات كورونا.وسعت الهند وجنوب أفريقيا من أجل إلغاء براءات الاختراع لشركات صناعة الأدوية مؤقتا من أجل مكافحة وباء كورونا.وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، تدعم نحو 100 دولة هذه التوصية. وتبرر دول غنية موقفها المغاير بأنه ليس هناك شركات تصنيع كافية.يشار إلى أن صناعة الأدوية تسعى لمنع المساس بحماية براءة الاختراع.ومن المقرر إقامة مشاورات جديدة لمنظمة التجارة العالمية حول هذا الشأن غدا الأربعاء.