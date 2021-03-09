ختام ورشة الزجاج المعشق بالجبس بثقافة السويس

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، وذلك في إطار تدريب جيل جديد يعمل على تنمية المجتمع ومساعدة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة.وأقيمت ورشة الزجاج المعشق بقصر ثقافة السويس مع المدرب مصبح كامل، والتي استمرت حتى 8 مارس ٢٠٢١م.وتهدف المبادرة لتدريب مجموعات من المتدربين للتعرف على خامة الجبس وخامة الزجاج وبدء تنزيل التصميمات، كذلك تعلم الخطوات مثل الصب وطباعة التصميم والنشر، وبعد ذلك تجميع الزجاج المعشق باللصق والغراء وسقيه بالجبس، ويظهر بعد ذلك الشكل الجمالي الختامي.