رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة ماليزية تقضى بعدم جواز إعادة المهاجرين إلى ميانمار دون مراجعة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:47 م
محكمة ماليزية
محكمة ماليزية
وكالات
طباعة
قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز إعادة 114 مهاجرا إلى ميانمار حتى انتهاء المراجعة القضائية لعملية ترحيل سابقة.

وقدمت طلب المراجعة منظمة العفو الدولية في ماليزيا ومنظمة أسايلام أكسيس ماليزيا، وقد رحبت المنظمتان بقرار اليوم.

وقالت المنظمتان إن مجموعة المهاجرين "قد تشمل طالبي لجوء ولاجئين وأطفالا يحتاجون إلى حماية دولية".

وتم ترحيل مجموعة أكبر قوامها 1086 مهاجرا على متن ثلاث سفن تابعة لبحرية ميانمار في 23 فبراير، في تحد لأمر إقامة أصدرته المحكمة، التي منحت الآن الإذن بالمضي قدما في طلب المراجعة القضائية لعمليات الترحيل هذه.

وقالت الحكومة الماليزية إن المهاجرين، الذين احتجزوا في مراكز احتجاز المهاجرين، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وعادوا طواعية إلى ميانمار.

وتم منع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز منذ أغسطس 2019، وقالت الوكالة الشهر الماضي إنها تعتقد أن بعض هؤلاء المرحلين قد يكونون لاجئين وطالبي لجوء.

وقالت منظمتا العفو الدولية وأسايلام أكسيس ماليزيا إن عمليات الترحيل "غير إنسانية" وإنها تعرض المهاجرين لخطر سوء المعاملة في ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب مطلع فبراير.

وقالت الحكومة الماليزية إنها تأكدت أن المرحلين لا يضمون أي أفراد من أقلية الروهينجا، التي قالت الأمم المتحدة إنها تعرضت لأعمال إبادة جماعية في ميانمار.

وفرّ ما لا يقل عن 100 ألف لاجئ من الروهينجا إلى ماليزيا، وهي أيضا وجهة مفضلة للمهاجرين لأسباب اقتصادية مقارنة بدول مثل بنجلاديش وإندونيسيا والفلبين.

موضوعات متعلقة

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا