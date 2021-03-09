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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير محافظة السويس يناقش دور الاتصال السياسي في التواصل مع النواب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:57 م
دور الاتصال السياسي
دور الاتصال السياسي في التواصل مع النواب
كريم أنور
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اجتمع السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس العميد إيهاب سراج الدين بمديري ومسئولي الاتصال السياسي بالمديريات والأحياء، بحضور الدكتورة سوزان الجندى مدير الاتصال السياسى بالمحافظة، والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لمناقشة دور وأهداف إدارة الاتصال السياسى في التواصل مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس.

وقال السكرتير العام إن مثل تلك الخطوة تتم للوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين والخدمات والمرافق العامة والعمل على حلها لراحة المواطنين.

وأكد سراج الدين أن إدارة الاتصال السياسى هو حلقة الوصل بين النواب والمواطنين من جهة ومديرى المديريات من جهة أخرى لعرض طلبات ومشاكل المواطنين المشروعة ومناقشتها خلال اجتماعات دورية تسعى لحل مشكلات المواطنين وأيضا يجب أن يشعر المواطن بالاطمئنان من خلال الردود الجادة والسريعة على مشكلاتهم تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ لواء عبد المجيد صقر.

وشدد العميد ايهاب سراج الدين على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا على التعاون المستمر بين إدارة الاتصال السياسى بالمحافظة والإدارات الأخرى بالأحياء والمديريات والمصالح الحكومية لعرض المشاكل والتفاعل معها لصالح أبناء السويس.

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