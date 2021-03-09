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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابط الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:05 م
الإسكان
الإسكان
عبدالله هشام
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فعلت وزارة الإسكان الاجتماعي رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان العاشر لطرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخول من خلال تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وإعلان سكن لكل المصريين إلكترونيا أو من خلال الأرقام الساخنة لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويرصد لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي للتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية بكل سهولة في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا. 

- ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.

- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

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 خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

- وظائف خالية، والإيجار قريبا.

أرقام صندوق الإسكان الاجتماعي

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أرقام ساخنة للتعرف على  موقف حجز الوحدات السكنية قبل استلامها من خلال الاتصال بإحدى الأرقام التالية، وهى ٥٧٧٧، و٥٩٩٩، و١١٨٨، و٠٩٠٠٧١١١٧، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

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