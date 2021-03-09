نجوم «قارئة الفنجان» يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه

تنطلق أحداث الدراما التشويقية "قارئة الفنجان" يوم الجمعة المقبل على منصة "شاهد VIP" وهو من كتابة هاني سرحان وإياد صالح وإخراج محمد جمعة.وتدور أحداث العمل في إطار من الغموض وأحداث غريبة تحدث على أحد شواطئ بيروت، حيث يلتقي مجموعة من الشبان والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال العام 2020. وفي ظل هذه الأجواء، يكشف أحدهم عن تطبيق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع واستكشاف المستقبل، فيقوم الجميع بتحميل التطبيق المذكور، ويصوّرون فناجين القهوة عبر التطبيق، الذي يكشف عن أحداث محددة ستحصل لهم محددًا الأيام والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة أخرى.ويكشف نجوم العمل عن تفاصيله في تصريحات صحفية حيث يقول أحمد فهمي "أننا أمام عمل درامي تشويقي من نوع خاص، وهو جديد على العالم العربي"، لافتًا إلى "أنني أقدم شخصية المهندس سلام، الذي يبدأ رحلة البحث والكشف عن التطبيق، وتربطه علاقات مع معظم الشخصيات، كما يدخل في قصة حب لكن ليس بالشكل التقليدي".وعن معيار اختيار أدواره، يؤكد فهمي أن "ما يغريني في أي عمل هو النص قبل أي شيء آخر، وبعد أعمالي السابقة أحب أن أختار الدور الذي يليق باسمي، وطبعًا أثق جدًا برؤية المخرج محمد جمعة".وعن الخلطة العربية من الممثلين من السعودية والكويت ومصر ولبنان، يشير إلى "أنني شاركت في أعمال عدة ضمت ممثلين من جنسيات مختلفة سابقًا، ويسعدني أن هذه التجربة تضم ممثلين من الخليج العربي كأحمد شعيب وروان مهدي.اما باسم مغنية فيشير الي أن "العمل يطرح قصة افتراضية، نرى من خلالها أمور تتحكم بحياة مجموعة من الأشخاص، تؤذيهم وتؤثر على المحيطين بهم". ويؤكد أن "القصة جديدة في عالمنا العربي وحبكتها قوية، إضافة إلى رؤية المخرج محمد جمعة، والحشد الجميل من الممثلين الذين أقدرهم".ويضيف أن "عناصر العمل الفني متوافرة من نص ومعالجة وإيقاع سريع، إلى الممثلين، والدور الّذي يبقى الأساس بالنسبة لي ولا أساوم عليه".ويشرح بالقول أن "مجموعة شبان وشابات يسيطر عليهم تطبيق إلكتروني ويتحكم بحياتهم، وأقدم دور باسل مدير أمن المنتجع الذي تحصل فيه المشكلة، ونكتشف ارتباطه بأحداث عدة، ويثني على اللقاء الجديد مع ورد الخال وهي صديقة العمر التي يجمعني به خط درامي، ثم روان مهدي في أول لقاء معًا".من جهتها، تعتبر ورد الخال أن "ما يميز هذا العمل أنه خيالي، جديد وليس كلاسيكيًا، وأنا عادة ما أحب مشاهدة هكذا أعمال غربية، كما يميزه هذا الحضور العربي من الممثلين، والفكرة وإن كانت غير واقعية إلاّ أن المنطق موجود فيها".وتشير إلى أن "الأعمال العربية المختلطة تتغير وفيها بات يلتقي الممثل الخليجي والسوري واللبناني والمصري، ويسعدني تواجدي مع أفضل الممثلين، ومنهم فادي ابراهيم الذي كان سبب دخولي مجال التمثيل، وتعريف المخرجين بي، وطبعًا باسم مغنية الّذي تجمعني به صداقة خلف الكاميرا وجمعتنا أعمال عدة أمامها".وعن دورها، تقول "أجسد دور أميرة وهي امرأة قوية وغريبة الأطوار، تجمعها بزوجها علاقة مبنية على المال والسلطة، وتستغل الرجال لأغراضها الخاصة، وتريد التحكم بمصائرهم، لكن قارئة الفنجان ستغيّر الأقدار"من جهته، يشير فادي ابراهيم إلى "أنه حينما عرض عليّ العمل وعلمت بالقصة تحمست جدًا، لأن في الحكاية شيء غريب لسنا معتادون عليه في الدراما العربية"، لافتًا إلى أن "المسلسل لا يشبه أي عمل قدمناه سابقًا، وقصته فيها الخيال والغرابة وهو الأمر الذي أثار فضولي، إضافة إلى كونه يجمع كوكبة من نجوم العالم العربي".ويوضح ابراهيم "أننا كنا نقدم أعمالًا تاريخية ونلتقي فيها بممثلين من مختلف الدول العربية، وقد تعلمنا مع بعضنا ومن بعضنا، لكن يومها لم تكن الفضائيات والانترنت متوافران، واليوم خرجنا من المحلية إلى الإقليمية".ويتوقف عند شخصية نزار التي يقدمها في العمل، فيقول: "هو رجل انتهازي، حقق بشطارته التي بناها عن طريق الأعمال غير المشروعة والسيئة، إلى أن حدّد التطبيق الالكتروني نهايته".ويوضح المخرج محمد جمعة أن "قارئة الفنجان"، يطرح موضوع قراءة المستقبل من خلال تطبيق إلكتروني، يتحكم بمصير الشخصيات الذين حملوا التطبيق في اليوم نفسه، ليبدأ بعدها حبس الأنفاس والمخاوف، في عمل عصري فيه الرعب والتشويق. ويشير إلى أن "عدد حلقاته قليل، يعطي فرصة للمخرج لأن يقدم إيقاعًا أسرع وأقرب إلى النموذج السينمائي".ويشيد بفكرة تنوع جنسيات الممثلين، ويرفض اعتبارها عائقًا بل تعطي تنوعًا كما يقول. ويشير إلى أن "هناك تناغم وانسجام بينهم وقدموا تركيبة جميلة، وأظن أنها ستكون مثيرة للناس، وسيصل عبر منصة "شاهد" إلى كل المشاهدين العرب". ويضيف جمعة أن "التجربة الأولى لي كانت في فيلم "أحلام حقيقية" الذي فيه الكثير من التشويق والغموض، وها أنا أعود إلى النوع نفسه بعد 12 عامًا، ورغم تطور التقنيات لكن الإحساس بالمشاهد والإيقاع لا يختلف"ويجمع العمل كوكبة من النجوم العرب منهم أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، فادي ابراهيم، تاتيانا مرعب، دوري السمراني وآخرين.