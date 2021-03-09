تحرير 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالمنيا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:50 م
المنيا ـ على حسينطباعة
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات متابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تحرير 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة ومخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا: إن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قامت بالمرور على المطاعم والمقاهي والموصلات العامة، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضبطت 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وفرض غرامات فورية علي المخالفين.
وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات المرورية على كل القطاعات الخدمية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا: إن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قامت بالمرور على المطاعم والمقاهي والموصلات العامة، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضبطت 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وفرض غرامات فورية علي المخالفين.
وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات المرورية على كل القطاعات الخدمية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.