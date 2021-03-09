تحرير 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات متابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تحرير 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة ومخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا: إن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قامت بالمرور على المطاعم والمقاهي والموصلات العامة، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضبطت 35 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وفرض غرامات فورية علي المخالفين.وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات المرورية على كل القطاعات الخدمية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.