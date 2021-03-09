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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رشا راغب تفتتح مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:33 م
رشا راغب
رشا راغب
إيمان ماهر
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افتتحت رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، مكتبة الأكاديمية الخاصة التى تهدف إلى خدمة أعضاء الهيكل الإدارى والاستشاريين والمتدربين والخريجين والخبراء بالأكاديمية عن طريق توفير المعلومات والبيانات المتاحة محليًا وعالميًا وإتاحة المعارف التحويلية متعددة التخصصات من مختلف مصادر ودوائر المعرفة حول العالم.

وتحتوي المكتبة على باقة متنوعة من الأوعية المعلوماتية والتى تندرج تحت قسمين رئيسيين أحدهما باللغة العربية ويشمل مجموعات متميزة من الموسوعات كموسوعة وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية، وشخصية مصر للدكتور جمال حمدان، وكتب ومجلدات فى عدة مجالات كالأدب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا، والآخر هو قسم اللغة الإنجليزية الذى يضم مجموعة متنوعة من أحدث إصدارات الكتب العالمية فى مجالات التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تضم المكتبة مجموعة من الكتب والمجلدات المهداة من جهات مختلفة كوزارة الأوقاف ومكتبة الإسكندرية، وكان لوزارة الثقافة النصيب الأكبر، حيث أهدت الأكاديمية باقة متنوعة من إصدارات كلٍ من المركز القومى للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبدأ الافتتاح بعرض تقديمى عن المكتبة ومراحل تأسيسها والإحصائيات الخاصة بها، ثم قامت راغب بجولة تفقدية داخل أقسامها المختلفة والتعرف على الركن المخصص للأنشطة التفاعلية لرواد المكتبة، وقامت بالتوقيع فى سجل الزيارات الهامة.

وصرحت راغب بأن الأكاديمية ستكون رقمية وواقعية: "نحن فى سبيل مناقشة الشراكة لربط المكتبة مع مكتبات رقمية مع شركائنا مثل المدرسية الوطنية للإدارة بفرنسا L'ENA والمعهد الوطنى لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية NHI ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بچنيف GCSP، فهى لا بد أن تكون رقمية".

وأوضحت أن هناك مراحل للتطوير ستمر بها المكتبة منها وجود نظام رقمى مواكب للتكنولوجيا يتم استخدامه لتسهيل عملية البحث للمستخدمين: "المكتبة الموجودة حاليًا هى نموذج مصغر لنموذج أكبر سيتم تنفيذه بعد استكمال أعمال البناء، حيث ستزيد المساحة إلى 4 أو 5 أضعاف، مع زيادة أعداد المستفيدين، وسيتم التوسع فى الاشتراك مع شبكات ومكتبات إلكترونية أخرى منها بنك المعرفة المصرى".
رشا راغب تفتتح مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب
رشا راغب تفتتح مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب
رشا راغب تفتتح مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب
رشا راغب تفتتح مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب

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