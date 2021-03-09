الرئيس يستجيب لحالة محمد جمال.. والأخير يرد: «حلمي اتحقق وهمشي»

أعربت آمال فرج، والدة "محمد جمال"، الذى يعانى من عدم القدرة على الحركة منذ ولادته، عن سعادتها البالغة بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدتها لإنقاذ ابنها، وتدخله لإجراء اللازم علاجيًا.وفى حديثها لـ"الدستور"، قالت السيدة آمال: إن الفرحة لم تسعها حين تبلغت بتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحالة نجلها، قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصري كله".وأضافت أن حلم نجلها على وشك التحقق بعد أن قضى 15 عامًا يحلم أن يمشى ويكتسب صداقات، حاله حال بقية من هم فى عمره، موضحة أنها بعثت بالاستغاثة دون أن تحلم بأن يستمع لها الرئيس بنفسه ويلبى طلبها.وأكدت أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد التقاها ووعد بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة فى أقرب وقت.ومن جانبه، عبر محمد جمال عن سعادته البالغة، بعد أن استجاب الرئيس وأمر بعلاجه، قائلًا: "الرئيس حقق حلمى وهيساعدنى أمشى ويكون لى أصدقاء"، لافتًا إلى أن هذا الأمر الذى طالما حلم به طوال عمره، أن يخرج من المنزل على قدميه، ويختلط بالأصدقاء ويلهو ويتنزه مثل جميع من هم فى عمره.يذكر أن محمد جلال من أبناء عزبة جلال إحدى العزب التابعة لمدينة منشأة أبوعمر بمركز الحسينية، يعيش فى مسكن بسيط هو وأسرته، تعمل والدته لرعاية أبنائها وبناتها، لا سيما محمد المصاب بشد في الأوتار، بعد وفاة زوجها منذ 7 سنوات.واستغاث محمد بالمسؤلين للتدخل لعلاج حالته، حيث إنه مصاب بخلل فى أوتار جسده منذ ولادته، وطالما كان يحلم بأن يمشى ويكتسب أصدقاء ويخرج من المنزل، وقد أجرى عملية بمستشفى أبو الريش ولم تنجح وساءت حالته.