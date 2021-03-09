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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تطلق الحلقة الأحدث من حملة «أقوال آباء الكنيسة»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:50 م
بولس حليم
بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال آباء الكنيسة".

وجاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن الميرون، وتمحورت الحلقة الأحدث حول القديس الارشذياكون حبيب جرجس الذي قال: "بالإيمان نتطهر وبالميرون نتقوى".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت، على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم": إنه سيجري طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: "وهذه هي المرة الأربعون التي يُصنع فيها الميرون في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس، وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، والنائب البابوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.فقط

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