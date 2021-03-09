«الصبيان».. قصة تشيخوف عن الصراع الروسى ـ الأمريكى

"حلم السفر من روسيا إلى أمريكا يتطلب أن يكون لديك بارود".. هكذا يمكننا أن نفهم من قصة "الصبيان" للكاتب الروسى تشيخوف. رغم أن القصة تبدو بسيطة إلى حد يجعلها أقرب إلى قصص الأطفال، حيث أن بطلا القصة طفلين وهما محور الحكاية التى تبدأ من قدوم الطفل فولوديا إلى بيته فرحب به والده كوروليف وكذلك والدته وشقيقاته الثلاث، بل وكلبهم أيضا الذى علا نباحه كنوع من التحية للصبى الذى عاد من الدراسة بعد أسابيع قضاها خارج القرية.لاحظ الجميع أن هناك صبى آخر يقف فى منتصف الدهليز يرتدى فروا من جلد الثعالب، فلما دققوا النظر فيه قال فلوديا أنه صديقى تشىتشىفيستين.وهنا تستغرب لماذا اختار تشيخوف كلمة تشىتشىفيستين لتكون اسما للصبى وهى كلمة روسية معناها عدس.قدم فلوديا صديقه الأسمر النخيل حاد الملامح إلى أهله باعتباره صديقه الوحيد فرحبوا به.لاحظ أهل فلوديا أن الضيف منعزل وانطوائى بل وشارد الذهن وكأنه يفكر فى شىء ما طوال الوقت حتى أنهم إذا تحدثوا معه لا ينتبه لحديثهم الا اذا كرروا حديثهم. ليس هذا فحسب بل إن ابنهم فلوديا الذى كان كثير الصخب أصبح قليل الكلام بطئ الحركة لا يشترك مع أهله فى حوار.تلصصتا شقيقتى فلوديا واسترقا السمع لحديث الصبيان بجوار غرفة فلوديا فسمعتا ما اهالهما حيث يرتب الصبيان للهروب من روسيا إلى أمريكا بحثا عن الذهب، كما قال الصبى الضيف لصديقه لدينا مسدس لمواجهة النمور والأسود فى الطريق كما أننا سنركب البحر وعلينا أن نواجه كل هذه الصعاب بقوة الرجال، أما الطعام فيمكننا الحصول عليه بالنهب والنهب يحتاج إلى قوة وذكاء.كان حديث الصبيان مخيفا بالنسبة لشقيقتى فلوديا ولكنهما لم يخبرا والديهما خشية أن يعاقبهما على هذا التفكير، أو ربما اعتقدت أنه مجرد حديث اطفال سينتهى حين يأت الصباح، وفى اليوم الثانى حدثت المفاجأة حيث اختفى الصبيان، بلغ كروليف الشرطة باختفاء ابنه وصديقه، فقالتا له ابنتيه ما دار بين فلوديا وصديقه وقصة السفر الى أمريكا، فانزعج كوروليف وحشى أن يكون الصبيان قد أخذا خطوة حقيقية فى هذا الشأن تودى بحياتهما، فى المساء جاء الشرطة بالصبيان بعد أن قبضا عليهما فى متجر توجها إليه لشراء البارود.أراد تشيخوف من قصته أن يقول إن الأطفال أيضا تكون لهم نزعات إجرامية تحتاج إلى ترويض، كما أراد أن يقول إن الطريق الى أمريكا محفوف بالمخاطر كما أنه مغامرة تحتاج إلى قوة وعنف احيانا. وان صدق هذا التصور فنحن أمام قصة سياسية بامتياز.فى ظل الصراع الكبير بين الدولتين الكبيرتين روسيا وأمريكا على قيادة العالم. فى هذه الحقبة الزمنية التى شهدت أزمات حادة بين البلدين، قبل أن تتمكن أمريكا من تفكيك الاتحاد السوفيتى وتنفرد بقيادة العالم.