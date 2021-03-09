بعد واقعة «طفلة المعادي».. كيف تحمي طفلك من التحرش؟

شهدت منطقة المعادي في إحدى العمارات واقعه محاولة تعدى شخص على طفله، فيما أنقذتها إحدى سكان العمارة بالدور الأرضى ورصدته الكاميرات، لذا في هذه السطور نقدم لكل أم وأب كيفية حماية ابنك من التحرش الجنسي.يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، الطفل من عمر عام إلى ثلاث سنوات يتأهل لمعرفة أهمية جسده والحفاظ عليه، ومن عمر ثلاثة أعوام فيما فوق يبدأ الطفل في تعلم مدى خطورة هذه المناطق ولمسها وأن ينظر أحد من الأشخاص إليها أو رؤيتها.وتابع: لابد من تعليم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه وإبلاغ أحد أكبر منه وألا يخفي الواقعة عن أبيه وأمه مهما كان الأمر، كما عليه الحفاظ على نفسه وعلى المساحة الآمنة بينه وبين الشخص أمامه.وأضاف: ويجب تعليم الطفل ألا يبدل ملابسه أمام أحد والحذر من اقتراب غريب منه، ومراقبة الأب والأم الأفلام والمسلسلات التى يشاهدها الطفل، حيث إن هناك البعض منها غير مناسب لعمر الطفل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو، يظهر فيه شخص ثلاثيني، أثناء استدراجه طفلة داخل مدخل عقار وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، ووفقًا للتحريات المتهم يُدعى "م. ج" ويبلغ من العمر 32 عاما.