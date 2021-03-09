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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الهند تعرضت لأكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية في 18 شهرًا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:50 م
جريدة الدستور
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أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، بأنه تم إبلاغ البرلمان الهندي "لوك سابها" بأن البلاد تعرضت لجرائم إلكترونية بلغ عددها 317 ألفًا و439 جريمة خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الهندي جي كيشان ريدي، اليوم الثلاثاء، القول: "إن الوزارة قامت بتشغيل بوابة وطنية للإبلاغ عن الجريمة السيبرانية في 30 أغسطس عام 2019؛ من أجل توفير آلية مركزية للمواطنين للإبلاغ إلكترونيًا عن جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي ترتكب ضد النساء والأطفال".

وأوضح الوزير أنه منذ بدء تشغيل هذه البوابة، تم تسجيل 317 ألفًا و439 جريمة إلكترونية في الهند حتى 28 فبراير الماضي، بينها 21 ألفًا و562 جريمة في ولاية كارناتاكا و50 ألفًا و806 جرائم أخرى في ولاية ماهاراشترا، مؤكدا أن الهيئة المعنية بإنفاذ القانون في الولايات والأقاليم الاتحادية تباشر الجرائم التي يتم تسجيلها على البوابة وتتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

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