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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد : يوم الشهيد هو رمز الاعتزاز والفخر بتضحيات أبناء القوات المسلحة دفاعًا عن تراب الوطن .

محافظ بورسعيد: يوم الشهيد هو رمز الاعتزاز والفخر بتضحيات القوات المسلحة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:44 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم التاسع من مارس والذى يوافق ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، أن هذه الذكرى تعبر عن الوفاء والاعتزاز والفخر بتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة، والذين دافعوا عن تراب الوطن بكل ما هو غالى وثمين، قائلا إننا نفخر بالدماء الشريفة التى سالت من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون فى ذاكرتنا دائما فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة، لافتا إلى أن الشعب المصرى نسيج واحد ويلتف دائما خلف قيادته الحكيمة وقواتنا المسلحة والتى تمثل درع الدفاع الأول عن كل مواطن.

ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة والذين يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء من أجل الوطن، وكذلك تقدم بالشكر لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة، على ماقدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يوما عن حماية تراب الوطن.

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