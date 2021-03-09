محافظ بورسعيد: يوم الشهيد هو رمز الاعتزاز والفخر بتضحيات القوات المسلحة

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم التاسع من مارس والذى يوافق ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، أن هذه الذكرى تعبر عن الوفاء والاعتزاز والفخر بتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة، والذين دافعوا عن تراب الوطن بكل ما هو غالى وثمين، قائلا إننا نفخر بالدماء الشريفة التى سالت من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.وأوضح محافظ بورسعيد أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون فى ذاكرتنا دائما فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة، لافتا إلى أن الشعب المصرى نسيج واحد ويلتف دائما خلف قيادته الحكيمة وقواتنا المسلحة والتى تمثل درع الدفاع الأول عن كل مواطن.ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة والذين يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء من أجل الوطن، وكذلك تقدم بالشكر لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة، على ماقدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يوما عن حماية تراب الوطن.