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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: أزمة في أسرة العناية المكثفة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:49 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع نسبة الإشغال بكافة المستشفيات ومراكز علاج كورونا، حيث بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المكثفة ما يقارب 99% في مجمل المحافظات، وذلك في ظل الارتفاع الهائل للمرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية.

وقال منسق الأسِرّة في الوزارة عنان راشد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - إن ما ساهم في نسبة الإشغال العالية للمشافي هو سرعة الانتشار وحدة الأعراض للطفرات الجديدة، وخاصة لفئات في سن الشباب ودون وجود أي أمراض.

وأشار إلى أنه في ضوء ازدياد أعداد الإصابات، قامت وزارة الصحة بتوسعة بعض وحدات العناية المكثفة والأسرّة في كافة المشافي ومراكز علاج كورونا وفقا لقدرتها الاستيعابية.

وأوضح أن نحو 150 مريضًا في العناية المكثفة، في حين تعاني أعداد كبيرة من المرضى من أعراض شديدة جدا وبحاجة إلى تدخل طبي سريع وأغلبهم من الفئة العمرية الشابة.

وحذر من الأزمة في أسرة العناية المكثفة في مشافي القطاع العام والخاص أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة اضطرت إلى إضافة سرير عناية مكثفة لعلاج الأشخاص المتدهورة صحتهم نتيجة الاصابة بكورونا في هذه الموجة الخطيرة والصعبة.

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