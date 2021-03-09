سفارة أيرلندا تختار «الأهرامات» للاحتفال بالعيد القومي

اختارت سفارة أيرلندا بالقاهرة، منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بالعيد القومي لدولة أيرلندا، حيث قامت بتصوير فيلم قصير لعرض موسيقي من التراث الأيرلندي عزفه العازف الأيرلندي "Micheál Ó hIarlaithe" بالمنطقة، بحضور السفير "Seán O'Regan"، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين، مدير عام المنطقة.وتنشر السفارة هذا الفيلم في برنامج خاص سيتم إذاعته وبثه عبر التليفزيون الوطني الإيرلندي يوم 17 من مارس الجاري، كما أنه سيتم بثه على موقع الإنترنت عالميًا ليخاطب 70 مليون مواطن أيرلندي حول العالم.